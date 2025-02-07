Öğrenciler 6 Şubat'ın yıldönümü için toplandı: 'Hesabını soracağız'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

“Asrın Felaketi Saray Rejimi” pankartının açıldığı eylemde yapılan açıklamada, “Halkın yıkım karşısında, yoksulluk kıskacına karşın varını yoğunu dayanışma için paylaştığı bir günde, rant uğruna on binlerce insanı ölüme sürükleyen devletin çadır satma planlarına tanık olduk.

Deprem vergilerinin talan edildiği, halka IBAN yollanmasına karşın AKP-MHP iktidarının belediyeler eliyle yaptığı ihalelerle ranta devam ettiği, yeni inşa edilen TOKİ binalarının duvarlarının, insan eliyle yıkılabildiğini görmeye devam ettik. 6 Şubat depreminin hesabını soracağız” dendi.