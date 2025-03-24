Öğrenciler AKP İl Binası'na yürümek istedi: İzmir’de polis müdahalesi başladı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:45

Güncelleme: 24.03.2025 - 23:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar tutuklama işleminden sonra da devam etti.

İstanbul'da başlayan eylemler yurdun dört bir yanında devam ederken İzmir'de de hareketli günler yaşanıyor.

AKP İL BİNASI'NDA TOMA BARİKATI

Bornova’dan AKP İl Binası’na yürümek isteyen öğrenciler TOMA barikatı ile karşılaştı.

“Hak hukuk adalet”, “Diplomasız Erdoğan”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla Haydar Aliye Caddesine gelen öğrencilere polisin sert müdahalede bulundu.

TOMA’lar tazyikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulunan polis birçok gözaltı yaptı.

ALSANCAK’TA TOMA MÜDAHALESİ VE GÖZALTI

CHP ve İzmir Emek Demokrasi Güçleri’nin Gündoğdu’daki Adalet Nöbetinden sonra Çankaya ve Konak istikametine gitmek isteyen gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.

Şair Eşref Bulvar üzerinde Kültürpark Möntre kapısı önünde eylemcilerin ısrar etmesi üzerine TOMA’lardan tazyikli su ile müdahale başladı.

Eylemcilerin taş ve yaralı cisimler atması üzerine polis ekipleri çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.