İzmir'de avukatlardan TEM önünde oturma eylemi

İzmir Barosu çağrısıyla avukat ve yurttaşlar 3 gün önce gözaltına alınan 5 avukat dahil 200’e yakının kişinin gözaltında uğradıkları iddia edilen kötü muameleye karşı İzmir TEM önünde oturma eylemi yapıyor.

İzmir'de avukatlardan TEM önünde oturma eylemi
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:12

İzmir Barosu çağrısıyla avukat ve yurttaşlar İzmir TEM önünde oturma eylemi yapıyor.

"GÖZALTINDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ HALA BIRAKILMIYOR"

İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran, "22 Mart'tan bu yana sokakta demokratik haklarını kullanan yurttaşlar ve meslektaşlarımız gözaltına alındı. İfade işlemleri bir türlü başlamadı. Meslektaşlarımız görüşme yapmak istediğinde engelleniyor. Gözaltındaki meslektaşlarımız hâlâ bırakılmıyor.

Bütün bunları protesto etmek ve bir an önce yurttaşların ve meslektaşlarımızın adliyeye çıkarılması, özgürlüklerine kavuşmaları için açıklama yapmaya geldik. İçerideki yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik kötü muameleyi protesto etmek için oturma eylemi yapıyoruz" dedi.


Etiketler: #Baro #İzmir Barosu #avukat

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