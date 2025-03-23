İzmir'de avukatlardan TEM önünde oturma eylemi

Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:12

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:12

İzmir Barosu çağrısıyla avukat ve yurttaşlar İzmir TEM önünde oturma eylemi yapıyor.

"GÖZALTINDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ HALA BIRAKILMIYOR"

İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran, "22 Mart'tan bu yana sokakta demokratik haklarını kullanan yurttaşlar ve meslektaşlarımız gözaltına alındı. İfade işlemleri bir türlü başlamadı. Meslektaşlarımız görüşme yapmak istediğinde engelleniyor. Gözaltındaki meslektaşlarımız hâlâ bırakılmıyor.

Bütün bunları protesto etmek ve bir an önce yurttaşların ve meslektaşlarımızın adliyeye çıkarılması, özgürlüklerine kavuşmaları için açıklama yapmaya geldik. İçerideki yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik kötü muameleyi protesto etmek için oturma eylemi yapıyoruz" dedi.