Öğrenciler DİSK’in kapısına dayandı: 1 Mayıs Taksim'dir!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:12

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:41

Üniversite öğrencileri, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 1 Mayıs mitingini Kadıköy’de yapacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Öğrenciler, bugün DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı ve “Emekçiler Taksim’de, DİSK nerede?” sloganları attı.

Öğrenci temsilcilerinin, DİSK’le görüşmek üzere bina içerisine girdiği öğrenildi.

Öğrenciler, Taksim Meydanı’nda kutlanması gereken 1 Mayıs için DİSK’in Kadıköy tercihine karşı olduklarını ifade ederek, “1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır” diyerek çağrı yaptı. Öğrenciler, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının tarihsel ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 34 emekçinin anısına atıfta bulunarak, “Bu borcu başka bir meydanda ödeyemeyiz” dedi.

"ÖĞRENCİLER TAKSİM'DE DİSK NEREDE?"

Üniversite öğrencileri, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 1 Mayıs mitingini Kadıköy’de gerçekleştireceklerini açıklamasının üzerine tepki gösterdi. Bugün DİSK Genel Merkezi önünde toplanan öğrenciler burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, “Emekçiler Taksim’de, DİSK nerede?” sloganı attı. Öğrenci temsilcilerinin DİSK’le görüşmek üzere bina içerisine giriş yaptığı öğrenildi.

"1 MAYIS TAKSİM’DİR"

Birçok gençlik ve üniversite örgütü ile bazı DİSK içerisinde bulunan sendikalar ve bağımsız sendikalar 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyeceklerini açıklamıştı. Öğrenciler DİSK’in Taksim’e gelmesi için DİSK’i protesto ediyor. Bu kapsamda yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; bu yıl 1 Mayıs’ı Taksim irademize sahip çıkarak Kadıköy’de kutlayacaklarını ilan etti. Ancak bizler, üniversite bileşenleri olarak bu iradenin mekânı değil, yolu değil, gölgesi değil, bizzat kendisi olan Taksim Meydanı’na çağrımızı yineliyoruz. Çünkü 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır. Taksim; iş cinayetlerinde yitirdiklerimizin, geleceği çalınmış işçi çocukların, sömürü çarkında sıkışmış göçmen emekçilerin, sesi susturulan öğrencilerin, tutuklu şehir plancılarının, akademisyenlerin, siyasi tutsakların, yani bu düzenin tüm “artık insanlarının” ortak hafızası, ortak isyanıdır.

‘1977’DE KATLEDİLEN 34 EMEKÇİYE BORCUMUZ’

19 Mart’tan bu yana üniversitelerde büyüyen isyanın, kayyım düzenine karşı yükselen 'Biz varız!' haykırışının taşıyıcıları olarak, irade mücadelesinin bir parçası olarak Taksim’de olacağız. Yargılanan şehir planlamacılarının, üniversitelerde güvencesizliğe, kayyımlara, bilim düşmanlığına karşı ses çıkaran öğrencilerin, kâr hırsıyla öldürülen işçilerin, çöken şantiyelerin altında kalan genç bedenlerin, emekleriyle hayatta kalmaya çalışan göçmen işçilerin, çocuk işçiliğin karanlığında kaybolan bir kuşağın ve en önemlisi 1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 34 emekçinin anısının sorumluluğuyla Taksim’de olacağız. Çünkü bu borcu başka bir meydanda ödeyemeyiz. Taksim bir 'alan' değil, bir iradedir. Ve bu irade, bizimdir. Taksim yasağını “hukuki” göstermek isteyen anlayışa da bu yasağı zımnen kabullenen her türlü suskunluğa da karşı; bizler, 1 Mayıs 2025’te Taksim Meydanı’nda olacağımızı ilan ediyoruz. Bu çağrımız, bir davet değil; bir borç bildirgesidir. Borçluyuz. İşçilere, dostlarımıza, kaybettiklerimize, kendimize."