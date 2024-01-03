Öğrenciler Erasmus için vize randevusu alamıyor
Uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus ile her yıl yüzlerce öğrenci, üniversitelerinin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki üniversitelere belli bir süre için eğitime gidiyor. Ancak öğrenciler son dönemde Erasmus vize randevusuyla ilgili büyük sorunlar yaşıyor.
Vize için randevu bulamayan öğrenciler, kabul mektubu, uçak bileti gibi evraklarını hazırlamış olsalar da randevu alamadıklarını söylüyor.
İşin içine dolandırıcılık girdiği iddiasında da bulunan öğrenciler, kimi firmaların bot hesaplarla randevu aldığını ve bu randevuları karaborsadan fahiş fiyatlara sattığını öne sürdü. Sosyal medyadan en çok Polonya vizesine ilişkin şikâyette bulunan öğrenciler, “Polonya vizesi tamamen kangren olmuş durumda. Vize alamıyor değiliz ama randevu kotası var. Randevu alabilirseniz vize almada sıkıntı yok deniyor. Geçen yıl uzun dönem vize randevusu karaborsada 650 dolardan satılıyordu. Bu büyük bir rakam” iddiasında bulundu.
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