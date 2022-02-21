Öğrencilerden Marmara ve Boğaziçi rektörlerinin aldığı karara itiraz

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:30

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beykoz İlçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan kampüs alanının toplamda 122 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz alana sahip olduğunu belirterek, halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimlerin Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımlarına devredileceğini kaydetti.

İnci, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Naci İnci'nin yaptığı açıklamaya ve alınan karara hitaben hala bir açıklama yapmayan Marmara Üniversitesi rektörü Mustafa Kurt sessizliğini korurken üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, tepkilerini Twitter üzerinden #KampüsümeDokunma ve #AnadoluHisarıMarmaranın etiketleriyle gösterdi. Öğrenciler, kampüslerinin başka üniversitelere devredilmesinin ilk olmadığını Marmara Üniversitesi'nin gözde kampüslerinden biri olan Haydarpaşa Kampüsü'nün yine üniversite bileşenlerine danışılmadan Sağlık Bilimleri üniversitesine devredildiğini hatırlattı.

''KAMPÜSLER SADECE BİNALARDAN OLUŞAN ARSALAR DEĞİLDİR''

Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü öğrencileri hazırladıkları ortak metinde şu sözlere yer verdi:

"Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi yönetecilerine sözümüz şudur; üniversite kampüsleri sadece binalardan oluşan bir arsa değildir.Kampüsler, öğrencilerin kendi kültürlerini oluşturduğu ve bu kültürü yaşattığı yerlerdir. Anadolu Hisarı Kampüsü de tıpkı Haydarpaşa Kampüsü, Dragos Kampüsü gibi bir ruha sahiptir. Bu ruhun elimizden alınmaması,oluşan kültürün yok edilmemesi gerekmektedir. Hiçbir şekilde öğrencilere ve öğretim üyelerine danışılmadan, görüşleri alınmadan alınan bu kararı başta Anadolu Hisarı Kampüsü öğrencileri olmak üzere tüm Marmaralılar olarak tanımıyoruz."

KARAR ÖNCEDEN ALINMIŞ Kİ...

Cumhuriyet'in Marmara Üniversitesi öğrencilerinden edindiği bilgilere göre; 2021-2022 eğitim yılının başından itibaren kampüste "iyileştirme çalışmaları" başlığı altında inşaat çalışmalarının olduğu ve bu çalışmaların hali hazırda devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sebebiyle mağdur olan öğrenciler, yemekhane ve bazı binalara erişim sağlayamadığı için mağduriyet yaşadıklarını, inşaat sesleri eşliğinde derslere katıldıklarını ifade etti.

Marmara Üniversitesi öğrencileri "Kararı tanımıyoruz! Külliyeye taşınmak istemiyoruz! Külliye istemiyoruz!" diyerek alınan karara karşı tepkilerini sürdürdü. Öğrenciler, "üniversitelerin kayyum rektörlerin oyuncağı olmadığını ve üniversiteleri tarafından kendilerine bir açıklama dahi yapılmadan antidemokratik işleyişe sahip bu kararı tanımadıklarını" ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Meclisi de Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Marmara Ünivesitesi’nden sıra arkadaşlarımızın Anadolu Hisarı kampüsünün gasp edilmesine karşı haklı tepkisinin yanındayız. Kayyumların aldıkları kararı tanımıyoruz" paylaşımıyla mücadeleye destek olduklarını belirtti.

''KARARI BAŞKA BİR ÜNİVERSİTENİN KAYYUM REKTÖRÜNDEN ÖĞRENDİK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Boğaziçi üniversitesine atanan kayyum rektör Melih Bulu’nun atamasına yönelik protestoların yapıldığı ve yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrencinin gözaltına alındığı dönemde Boğaziçililerin protestoları birçok kente ve üniversitelere yayılmış,destek görmüştü.

Bu dönemde alınan karara yönelik protestolara birçok üniversite öğrencisi gibi destek olan Marmara Üniversitesi öğrencileri "Kayyumdan rektör,külliyeden kampüs olmaz'' diyerek protestolara destek olmuştu. O dönemdeki protestolara yönelik dışarıdan gelen desteği eleştiren farklı görüşler bu kararın yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'ni ilgilendirdiğini ve diğer üniversiteleri etkilemeyeceğini dile getirmişti. Marmara Üniversitesi öğrencileri alınan kararı başka bir üniversitenin rektöründen öğrendiklerini ve Marmara Üniversitesi yönetiminin hala öğrencilere bir açıklama yapmadığını dile getirdi. Marmara Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Hisarı kampüsünün ellerinden alınmasına sebep olan bu kararı protesto etmek için saat 15.00'te Anadolu Hisarı Kampüsünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.