Marmara Üniversitesi'nin kampüsü Boğaziçi'ne verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Üniversitesi’nin kullanımında bulunan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanını Boğaziçi Üniversitesi’ne verildi. Kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.
Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini duyurdu.
İnci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beykoz İlçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan kampüs alanının toplamda 122 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz alana sahip olduğunu belirterek, halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimlerin Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımlarına devredileceğini kaydetti.
İNCİ'DEN ERDOĞAN'A 'ŞÜKRAN'
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edeceğini aktaran İnci, şu bilgileri paylaştı:
- Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim, öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak üniversitemize tahsis edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesinin gelişmesi, öğrencilerimize daha iyi bir yaşam alanı sağlanması, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirebilecek bir ortamın temini için rektörlüğümüz bundan sonra da yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürecektir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim.
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.
Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.
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