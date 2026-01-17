Öğrenciler tatile giderken, sorunları çözüm bekliyor: O komisyon bir kere bile toplanmadı

Karnelerini alan öğrenciler bugün itibariyle ara tatillerine başlarken, aileler de kronikleşen eğitim sorunlarının çözümünü bekliyor. Milletvekilleri, ailelerin ücretsiz yemek beklentisi, okullarda güvenliğin artırılması, temizlik sorunlarının çözülmesi ve öğretmen ataması yapılması gibi konularda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergeleri veriyor. Bu kapsamda okullarda ekonomik nedenlerle öğün atlayan çocukların desteklenmesine ilişkin kendisine yöneltilen soru önergesini yanıtlayan Tekin, yönetmeliklere uygun olarak maddi durumu yetersiz olan 1 milyon 361 bin 966 çocuğa destek sağlandığını söyledi.

Okullardaki güvenlik ve temizlik görevlilerinin artırılmasıyla ilgili verilen önergeyi yanıtlayan Tekin “gerekli tedbirleri aldıklarını” söylemekle yetindi. Atama bekleyen öğretmenler de sorulan Tekin 2003’ten bu yana 834 bin 931 öğretmenin ataması yapıldığını belirterek, atamalarla ilgili yasal mevzuatları sıraladı ve atamaların bunlara göre devam edeceğini kaydetti.

MECLİS’TE BEKLEYEN TEKLİFLER

Tekin bu yanıtları verirken, Meclis’te söz konusu sorunların çözümü için Eğitim Komisyonu’na verilen onlarca yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın 3 aydır komisyonda bekleyen yasa teklifinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yardımcı hizmetler sınıfında 100 bin hizmetli ve genel hizmetler sınıfında 65 bin koruma ile güvenlik görevlisi atanması isteniyor. CHP’nin üç grup başkanvekilinin ortak imzasıyla verilen bir diğer yasa teklifinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi öneriliyor. İYİ Parti’nin geçen yılın ocak ayından beri bekleyen yasa teklifinde ise öğrencilere ücretsiz kırtasiye malzemeleri sağlaması öngörülüyor. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması için verilen telif de iki yıldır komisyonda duruyor.

KOMİSYON 2025’TE TOPLANMADI

Öte yandan; bu yasa tekliflerinin beklediği Eğitim Komisyonu geride kalan 2025 yılında bir kere bile toplanmadı. Komisyon, 2 Haziran 2023’te başlayan 28. Yasama Dönemi boyunca sadece üç kere toplandı. Komisyon son toplantısını 4 Aralık 2024’te gerçekleştirdi. Meclis kayıtlarına göre sadece 19 dakika süren toplantıda komisyona başkanvekili seçimi yapıldı. Ardından toplantı tamamlandı.