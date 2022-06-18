Öğrenciler YKS'yi yorumladı: 'Ailem en kötü sanayiye gidersin dedi'

18 Haziran 2022 Cumartesi, 15:42

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler arasında heyecanlı olanlar varsa da büyük bir çoğunluğu bu heyecanı yaşamadığını ve kendinden emin olduğunu dile getirdi. Sınavdan önce çocuklarının sınav heyecanını yenmesi için yanlarında bulunan velilerin ise öğrencilerden daha heyecanlı olduğu görüldü.

"EN KÖTÜ SANAYİYE GİDERSİN DEDİLER"

İkinci kez YKS’ye girecek kızını kamp sandalyeleri ile okulun önünde bekleyen Ayşegül Özsar Baytemir, “Kamp sandalyesiyle geldik süreç uzun olduğu için. Kızımız sınava girecek bugün. İstediği yeri kazanacağından çok eminim. Kendisi de emin sanıyorum. İnşallah hiçbirinin emekleri boşa gitmesin” dedi.

YKS’ye ilk kez giren 18 yaşındaki Ali ise, heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Ben hukuk istiyorum. Bütün sene bayağı bir çalıştım aslında. Karşılığını alacağım inşallah. Yıl boyunca eğlendim ama yine de stresliyim şu an. Çalıştım illa” ifadelerini kullandı.

İlk defa sınava gireceği için heyecanı olmadığını dile getiren Arda Bayan, “Girip çıkalım. Şekerimi alayım. Kalemimiz varmış bedava onu alayım diye geldik. Mühendislik hedefliyorum ama olmazsa da sağlık olsun. Hazırlandım diyemem tam. Dershane vardı ona gittim geldim. Ailemden bir baskı olmadı. Onlar da en kötü sanayiye gidersin dedi” ifadelerini kullandı.

