CHP'li Bülbül: Öğrencilerden 10 lira alarak zorla programa götürdüler

25 Kasım 2022 Cuma, 14:14

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Öğretmenler Günü’nde Aydın’da yaşanan skandal olayı Meclis gündemine taşıdı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un katılacağı programa öğrencilerin götürüldüğünü ve üstelik öğrencilerden 10 TL’de para alındığını anlatan Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Bülbül, “Başta baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için mücadele eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Aydın’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi salonunda program düzenlenmiştir. Düzenlenen bu programa katılan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ‘bu salonu doldurun’ diye talimat vermiş ve bunun üzerine yaklaşık 20 otobüs öğrenci zorla programa götürülmüş. Üstelik zorla programa götürdükleri öğrencilerden de 10 lira yol parası alınmıştır” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERDEN ALINAN 10 TL GERİ İADE EDİLECEK MİDİR?”

“Öğrencilerimiz sizin dolgu malzemeniz değildir” diyen Bülbül, “Öğrencilerimizi sizin kirli hesaplarınıza, sahte kurnazlıklarınıza alet edemezsiniz. Bu skandal olayın savunulacak hiçbir yanı yoktur! Buradan milli eğitim bakanına da sesleniyorum. Hala görevinde olan il milli eğitim müdürü hakkında acilen işlem yapılmalıdır. Öğrencileri zorla programa götüren ve 10 TL yol parası alan idareciler ve öğretmenler hakkında işlem yapılacak mıdır? Öğrencilerden alınan 10 TL geri iade edilecek midir?” ifadelerini kullandı.