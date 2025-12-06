Öğrencilerden MESEM ve ÇEDES'e tepki

İşçi Öğrenci Birliği, bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlediği eylemle Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasında yaşanan çocuk işçi ölümlerini ve Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesini protesto etti.

Basın açıklamasında konuşan öğrenci temsilcileri, MESEM programının 16 yaş altı çocukları "staj" adı altında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığını belirterek, bu durumun çocuk işçi ölümlerine yol açtığını vurguladı.

‘UCUZ İŞ GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYORLAR’

Birlik, 17 yaşındaki Ulaş Dumlu ve 14 yaşındaki Arda Tonbul'un MESEM kapsamında çalıştıkları işyerlerinde hayatlarını kaybetmelerini hatırlattı. Açıklamada, "Örgün eğitimin dışına itilen çocuklar ucuz iş gücüne dönüştürülüyor. Bu ölümler sistemin doğal sonucu" ifadesi kullanıldı. Sadece bu yıl iş kazalarında en az 85 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Birlik, MESEM'in "pedagojik değil, ekonomik bir program" olduğunu savundu.

ÇEDES'E LAİKLİK ELEŞTİRİSİ

Eylemde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen ÇEDES projesine de tepki gösterildi.

Din görevlilerinin "manevi danışman" olarak okullara yerleştirilmesini öngören projenin laik eğitim ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Birlik sözcüleri, "Okullar bilimin kaleleridir. ÇEDES, eğitimin dinselleştirilmesinin kurumsallaşmasıdır" dedi. Öğrenciler dün yapılan eylemde Milli Eğitim Bakanlığı’nı gençlerin sorunlarına çözüm üretmek yerine politik hamlelerle eğitimi geriye götürmekle suçladı.

“Kâr hırsıyla ovuşturduğunuz ellerinizi çocukların üzerinden çekin” denilen açıklamada, gençliğin laik ve bilimsel eğitim hakkına sahip çıkacağı vurgulandı. İşçi Öğrenci Birliği, çocuk işçi ölümlerinin durdurulması, ÇEDES’in geri çekilmesi ve eğitimin tüm kademelerinde bilimsel esaslara dönülmesi talep ederek eylemi sonlandırdı.