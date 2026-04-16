Öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı hediye: 'Hep birlikte ayağa kalkacağız'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan olaylar sonrasında Kumluca Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda görevli öğretmenlere çikolatalara destek mesajları yazarak hediye verdi.

Öğrenciler, çikolataların üzerine, 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam', 'Bugün destek yarın umut olur', 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' şeklinde yazılar yazarak öğretmenlerine hediye etti.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışı üzerine öğretmenlerde sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine teşekkür etti.