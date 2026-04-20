Öğrencilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz: 'Size uzatabileceğimiz tek şey çikolata...'

20.04.2026 14:45:00
DHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde ortaokul öğrencileri, üzerlerine destek mesajları yazdıkları siyah kurdele takılı çikolataları öğretmenlerine ikram etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine üzerlerinde destek mesajlarının yazılı olduğu ve siyah kurdele takılı çikolataları verdi.

Image

Öğrenciler, çikolataların üzerine, ‘Size uzatabileceğimiz tek şey çikolata ve bolca sevgimiz’, ‘Nefret değil sevgi çoğalır’, ‘Sizinle öğrendik, sizinle güçlendik’, ‘Siz varsınız diye umut hep var’ şeklinde yazılar yazarak ve siyah kurdele takarak, öğretmenlerine ikram etti.

Image

Öğretmenler, öğrencilerin bu anlamlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Öğretmenlerde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine sevgilerini iletti.

İlgili Konular: #EDirne #okul saldırısı