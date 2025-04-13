Öğrencilerden tutuklu arkadaşlarına mektup

Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınarak tutuklanan sınıf arkadaşlarına yönelik eylemlerini sürdüren İzmir’deki üniversite öğrencileri Bornova Büyükpark’ta “Tutsaklarla direniş nöbeti” başlattı. Öğrenciler sıra arkadaşlarına mektup yazdı.

Öğrencilerden tutuklu arkadaşlarına mektup
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:55

İzmir’de eğitim gören üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan sınıf arkadaşlarının serbest bırakılması için eylemlerini sürdürüyor.

Bornova Büyükpark’ta “Tutsaklarla direniş nöbeti” adı altında toplanan öğrenciler, “Tutsaklara mektup atölyesi”, “Askıda kitap” ve “Pankart atölyesi” düzenledi.

Gitar ve saz eşliğinde şarkı söyleyerek halay çeken gençler, yürüyüşlerde kullanmak üzere pankart ve dövizler hazırladı. Dayanışmayı artırmak için de kitap stantı açan öğrenciler cezaevinde tutuklu bulunan 19 sıra arkadaşlarına göndermek üzere de ayrı ayrı mektup yazdı.

Mektubu PTT yoluyla cezaevlerine yollamak üzere toplayan öğrenciler adalet sağlanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mektup #tutuklu

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