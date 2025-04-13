Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kent Lokantası' paylaşımı: 'Yenileri açılacak'
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Kent Lokantaları'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Kent Lokantaları'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.
"YENİLERİ AÇILACAK"
İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Kent Lokantası
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