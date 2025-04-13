Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kent Lokantası' paylaşımı: 'Yenileri açılacak'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 13.04.2025 - 10:44

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Kent Lokantaları'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"YENİLERİ AÇILACAK"

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak."