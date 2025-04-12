Ekrem İmamoğlu'ndan Samsun'a çağrı: 'Sağınızda solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım'
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Samsun'da düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı. İmamoğlu, "Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım" dedi.
CHP, Genel Başkan Özel'in katılımıyla yarın (13 Nisan) Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.
"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilkinin gerçekleşeceği Samsun mitingi için Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla çağrı geldi.
"CUMHURİYET, ADALET İÇİN..."
İmamoğlu yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
“Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar!”
Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum.
Gençlerle gençlik marşı söylemeye, milletçe umutlarımızı yükseltmeye geliyorum.
Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım.
Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet, adalet için Samsun’da 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım.
“Dağ başını duman almış,— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 12, 2025
Gümüş dere durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar!”
Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum.
Gençlerle gençlik marşı… pic.twitter.com/GqTd4b9fNf
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