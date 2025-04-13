Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'den sevklere tepki: 'Ağzınızı açıp bir şey söyleyin'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:25

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan, aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı kişiler çevre illerdeki cezaevlerine sevk edildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İftiracı arayışları,

Yalancı şahit zorlamaları,

Gizli tanık kurguları,

23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması,

Gazetecilerin tutuklanması,

Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar…

“Turbun Büyüğü” yetmeyince

“Dananın Kuyruğu” yalanı vs.

Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

"BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?"

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?

Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını !

Yüce Türk Yargısına sesleniyorum.

Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi?

Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum.

"AĞZINIZI AÇIP BİR SÖZ SÖYLEYİN"

Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"