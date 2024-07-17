Öğrencilerden yurt zammına isyan: Müşteri değil öğrenciyiz

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:49

AKP eski milletvekili Necdet Burak'ın rektörlüğündeki Ege Üniversitesi'nin zarar ettiği gerekçesiyle anaokulu ve kreşi kapatmasından sonra öğrenci yurduna da yüzde 300’ün üzerinde zam yapması ve yurtta kalan öğrencilerden 10 bin 520 TL kayıt ücreti talep etmesi protesto edildi. Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Dayanışması’nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikinlikleri önünde gerçekleştirdiği eyleme Eğitim Sen ve İzmir Tabip Odası da destek verdi.

“BU ÖĞRENCİNİN EĞİTİM HAKKINI ELİNDEN ALMAKTIR”

“Müşteri değil öğrenciyiz” pankartı açan ve “Yurtların temizlik ve hijyen sorunu çözülsün”, “Tam gençliğimi yaşayacaktım bursum bitti” sloganları atan öğrenciler adına konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Fevzi Can Gümüş, “Geçtiğimiz sene aylık aidat ücreti bin 480 lira olan Öğrenci Köyü'nde, 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan zamma göre önümüzdeki yılın aidat ücreti 6 bin liraya yükseltildi. Yüzde 305’i aşan bu kabul edilemez zam oranı ve yüzlerce öğrenciyi mağdur bıraktı. Yurtta kalan öğrenciler, kayıtlarını yenileyebilmek için bugün son günü olmak üzere bir hafta içinde 10 bin 520 lira ödemek zorunda bırakıldı. Senelerdir Öğrenci Köyü’ne enflasyonun üzerinde oranlarda yapılan zam oranları, öğrencilerin karşılayamayacağı miktarlara ulaştı. Resmi Gazete’de 09 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği madde 37 fıkra 2: Bu yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmet ücreti alınır. Barınma hizmet ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri, hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka adı altında herhangi bir ücret talep edemez. Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma ücreti hizmetini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek İl Müdürlüğü’ne bildirir. Barınma hizmetine yapılacak zam oranı, bir önceki öğretim yılında İl Müdürlüğü’ne bildirilen ücrete, temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama yurtiçi ÜFE+TÜFE/2 oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan fazla olamaz” diye konuştu.

“EĞİTİM HAYATIMIZI SÜRDÜRMEK GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA İMKANSIZLAŞIYOR”

“Zorluklarla kazandığımız üniversitelerimizde eğitim hayatımızı sürdürmek; yaşam pahalılığı, beslenme, güvenlik ve barınma sorunları yüzünden gün geçtikçe daha da imkansızlaşıyor” diyen Gümüş, “Her yıl birçok sıra arkadaşımızın maddi imkansızlıklardan dolayı okuduğu şehri terk etmek, okulu dondurmak veya bırakmak zorunda olduğunu, zor şartlarda çalışırken okuldan uzaklaşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Öğrenciler olarak gerçekliğimiz bu durumken bize yardımcı olma iddiasıyla kurulmuş bir okul yurdunun bizlerden bu miktarları istemesi; öğrencilerin umursanmadığının ve kârdan başka bir amaç güdülmediğinin en büyük kanıtıdır. Ekonomik sıkıntıların giderek yükseldiği şartlarda aileler çocuklarını okutabilmek için her imkanlarını zorlarken, öğrenciler geçinebilmek için okul ve işi bir arada idare etmeye çalışırken, yapılan bu zam, onlarca öğrencinin eğitim hakkını ellerinden almakla eşdeğerdir. KYK burslarımıza, maaşlarımıza yapılmayan zammın barınma hakkımıza yapılmasını kabul etmiyoruz. Emeğimizle kazandığımız okullarımızda maddi olarak sömürülmekten, yapılan fahiş zamlar için bir açıklama beklerken karşımızda bir muhatap bulamamaktan bıktık. Bizler müşteri değil öğrenciyiz. Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bize yaşatılan bu mağduriyete geçit vermeyeceğiz. Zamların geri alınmasını, yönetmeliğe uygun bir orana düşürülmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.