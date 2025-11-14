Öğrencilere ‘İmamoğlu’ cezası: KYK yurdundan çıkarıldılar!

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Ramazan Erbilgin ve Umut Nejat Dinçer, kaldıkları Gazi Süleyman Paşa KYK Yurdu’ndan çıkarıldı.

Sözcü'nün haberine göre CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin’in oğlu Ramazan Erbilgin ile milli güreşçi ve Beşiktaş J.K. sporcusu Umut Nejat Dinçer hakkında, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi.

TEBLİGAT OLMADAN YURTTAN ÇIKARILDILAR

Öğrenciler, kendilerine herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan KYK yurtlarından çıkarıldıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Umut Nejat Dinçer adına gönderilen resmi tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Yurt disiplin kurulunun 3.06.2025 tarihli ve 2024-2025/18 numaralı kararıyla Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nin 24-2/f maddesi gereğince ‘Yurttan çıkarma cezası’ teklifi 6.11.2025 tarihinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Tebligat Kanunu gereği sistemde kayıtlı olan MERNİS adresinize yazımız ekinde tebliğ tebellüğ belgesi gönderilmiştir. Tebligat evrakının teslim alma tarihinden itibaren yedi gün içinde tebellüğ belgesini imzalayarak yurt müdürlüğümüze ulaştırmanız gereklidir. Aksi halde Tebligat Kanunu gereği tebligat yapılmış sayılacaktır. Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nin 28. madde birinci fıkraya göre öğrenci disiplin cezalarının tebliğ tarihini takip eden yedi gün içinde disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar uyarma cezasında il müdürlüğüne, kınama cezasında Genel Müdürlüğe, yurttan çıkarma cezası ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılır.”

CHP GENÇLİK KOLLARI’NDAN TEPKİ

Olayla ilgili açıklama yapan CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Ünal, öğrencilerin hukuksuz bir şekilde cezalandırıldığını belirterek şunları söyledi:

“19 Mart siyasi darbesine karşı demokratik tepkisini gösteren 8 Kocaeli Üniversitesi öğrencisi arkadaşımız, bugün hiçbir yazılı tebligat olmadan KYK yurtlarından hukuksuz biçimde atılmıştır. Bu keyfi ve cezalandırıcı tutum, gençleri susturmak ve mücadele azimlerini kırmak amacı taşımaktadır. Barınma hakkı gasp edilemez, bu hukuksuzluğun karşısında sessiz kalmayacağız.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, Kocaeli’nde düzenlenen protestolara katılan bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Kocaeli Üniversitesi yönetimi, emniyetten gelen yazı üzerine 32 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.