Öğrencilere muayene ve stajda taciz! O doktor serbest bırakıldı...
Balıkesir'de Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya muayene oldu.
Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.’nın istismarına uğradıklarını iddia etti.
SERBEST BIRAKILDI!
Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi’ne konuldu.T.A., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Stajyer öğrencilerin velilerinin, tahliye kararının ardından, koruma tedbiri talebinde bulunacakları öğrenildi.
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