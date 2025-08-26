Öğrencilere yönelik yapılan ‘19 Mart’ gözdağına Eğitim Sen’den tepki: Usulüne uygun yapılmıyor

Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi Temsilcisi Dr. Levent Dölek, öğrencilerin anayasal haklarını kullanarak eylemlere katılmalarının soruşturma gerekçesi yapılamayacağını vurguladı.

Dölek, “Çok sayıda öğrencinin bu sebeple yurtlardan atıldığını öğreniyoruz. Ancak bu cezalandırmalar usulüne uygun bir disiplin soruşturması süreci işletilmeden yapılıyor. Oysa Gençlik ve Spor Bakanlığı yönergesinde açıkça ‘yurttan çıkarma cezasının ağır sonuçları nedeniyle olayın her yönüyle incelenmesi gerektiği’ belirtiliyor. Öğrencilerin barınma hakkını ellerinden almak doğrudan cezalandırma amacı taşıyor” dedi. Dölek, söz konusu uygulamaların siyasi saiklerle yaşama geçirildiğine dikkat çekerek, “Anayasal haklarını kullanan gençler değil, yurtlarda istibdat idaresi yürüten kişiler orada olmamalı” diye konuştu.

‘ÖZGÜRLÜK ORTAMINA DARBE’

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez ise alınan kararların üniversitelerin özgürlükçü yapısına açık müdahale olduğunu söyledi. Gülez, “Üniversiteler; sorgulayan, düşünen, eleştiren bireylerin yetişmesi gereken mekânlardır. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanmaları suç değil, toplum için kazanımdır. Alınan idari kararlar hukuki değil, siyasi baskı niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Savunma hakkı tanınmadan öğrencilerin cezalandırıldığını hatırlatan Gülez, “Anayasanın 26. maddesi ifade özgürlüğünü, 34. maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını güvence altına alır. Bu hakların yok sayılması aynı zamanda adil yargılanma hakkının da ihlalidir” dedi. Eğitim Sen’in bu süreçte öğrencilerin yanında olacağını belirten Gülez, “Hukuki destek sunmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve dayanışma ağları örmek görevlerimizdendir. Öğrencilerin özgürlük, demokrasi ve eşitlik mücadelesi, biz eğitim ve bilim emekçilerinin de mücadelesidir” diye konuştu.