Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Muğla'da öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 07:47
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı
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Antalya’ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. 

İçinde 2’si öğretmen, 22’si öğrenci bulunan İbrahim Kara yönetimindeki 48 ARJ 588 plakalı midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı hava nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kazaya karışan ve yaralanan öğrenci grubunun Ortaca’dan Antalya’ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde bulundukları Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi. 


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