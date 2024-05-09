Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Kayseri-Niğde yolu İncesu ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Kayseri-Niğde yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Kayseri’ye yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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