Öğrencilerin süslemesine engel: Çam ağaçlarının dallarını kestiler

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geçen günlerde yeni yılı kutlamak için çam ağacını süsleyen öğrenciler hedef gösterilmişti. Okuldaki çam ağaçlarını yılbaşı için süslemek isteyen öğrenciler, gerici bir grup tarafından tehdit ve hakaretlere uğramış ve süsleme yapmaları engellenmişti. Benzer bir olay da dün İstanbul Üniversitesi’nde yaşandı.

Öğrencilerin yılbaşı nedeniyle çam ağaçlarını süsleme etkinlikleri engellendi. Yaşananları Cumhuriyet’e anlatan İstanbul Üniversitesi’nden ismini vermek istemeyen bir öğrenci, “Herkes bir ağaç seçip süsleyecekti. Bu duyurulduktan sonra fakülteler arası geçiş yasaklandı ve okula çevik kuvvet geldi. Bazı kadın arkadaşlarımız ise gerici gruplar tarafından tehdit edildi” dedi.

‘MÜSAADE ETMEYİZ’

Tehdit mesajlarında şu ifadeler yer aldı: “Israrla bu programı yapmak isterseniz ne Yıldız Teknik ne de başka bir olay sizlere emsal olmasın, kendi kendinizi yanıltmış olursunuz. Burası Beyazıt ve Yavuzlar Beyazıt’tan doğar. Kaç kişi ve hangi nitelikte olursanız olun o programın yapılmasına müsaade etmemiz mümkün değildir.”