Öğrencilerinin görüntülerini paylaşanlar dikkat! Fenomen öğretmenlere ceza geliyor...

Haftaya TBMM'ye gelecek olan öğretmene şiddet yasalarını yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında disiplin hükümleri de yer alıyor. Taslağa göre, öğrencilerinin görüntülerini velisinden izin almadan sosyal medyada yayınlayan öğretmenlere kınama cezası verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:00
Öğrencilerinin görüntülerini paylaşanlar dikkat! Fenomen öğretmenlere ceza geliyor...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE KINAMA

Öğrencilerle birlikte video çekip paylaşan fenomen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye genelindeki birçok okulda görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini çekip yayınlıyor. Ancak çoğu öğretmen, bu görüntüleri yayınlamadan önce öğrencinin ailesinden izin almıyor.

Taslakta yüz binlerce takipçiye ulaşan bu öğretmenlere yönelik hükümler de var. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre ÖMK'daki ilgili madde şöyle:

"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır."

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

İSTİSMARA GİRİYOR

Çoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir istismar olduğu görüşünde.

ARGO KONUŞMAYA DA CEZA

Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:

  • Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.
  • Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.
  • Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.


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