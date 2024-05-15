Öğrencilerinin görüntülerini paylaşanlar dikkat! Fenomen öğretmenlere ceza geliyor...
Haftaya TBMM'ye gelecek olan öğretmene şiddet yasalarını yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında disiplin hükümleri de yer alıyor. Taslağa göre, öğrencilerinin görüntülerini velisinden izin almadan sosyal medyada yayınlayan öğretmenlere kınama cezası verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı
uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı
öğretmenlik meslek kanununun haftaya TBMM'ye geleceğini açıkladı.
Öğretmenlere şiddete karşı yaptırım ve cezaların
ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere
yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor.
FENOMEN ÖĞRETMENLERE KINAMA
Öğrencilerle birlikte video çekip paylaşan fenomen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Türkiye genelindeki birçok okulda
görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için
öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini çekip yayınlıyor. Ancak çoğu
öğretmen, bu görüntüleri yayınlamadan önce öğrencinin ailesinden izin almıyor.
Taslakta yüz binlerce takipçiye ulaşan bu öğretmenlere
yönelik hükümler de var. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin
görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.
Sabah gazetesinin haberine göre ÖMK'daki ilgili madde şöyle:
"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin
bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri
ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası
uygulanacaktır."
Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca
kalacak.
İSTİSMARA GİRİYOR
Çoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan
öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir
istismar olduğu görüşünde.
ARGO KONUŞMAYA DA CEZA
Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda
bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin,
öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası
uygulanabilecek.
Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde
verilebilecek:
- Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere
olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.
- Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı
davranmak.
- Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.
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