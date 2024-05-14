Türkiye İbrahim Oktugan cinayetini konuşurken bir öğretmene şiddet haberi daha! Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı...
Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulu'nda sınavda olan 8’inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi.
Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.’nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı.
ÖĞRETMENİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.’yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
ÖĞRENCİ GÖZALTINDA
Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.
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