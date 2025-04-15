Öğrencinin barınma hakkı gasp edildi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde yürüyüşlere katılan öğrencilere disiplin soruşturması açıldığı ve yurtlardan uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Kocaeli’nde dört ve Muğla’da beş öğrencinin ardından İzmir’de de bir öğrenci yurttan uzaklaştırıldı.

Öğrencinin barınma hakkı gasp edildi
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Ece İçmez
Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencisi M.A., protesto etmek amacıyla yürüyüşe katılmasının ardından dört gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Tahliyesinden yalnızca iki gün sonra, kaldığı KYK yurdundan “devamsızlık” gerekçesiyle mesaj yoluyla uzaklaştırıldığını öğrendi.

Gözaltında olduğu süreçte yurtta kalamayan öğrenciye, herhangi bir resmi tebligat yapılmadan yalnızca şahsi bir numaradan gönderilen mesajla yurttan ilişiğinin kesildiği bildirildi. Üç gün yurda giriş yapmadığı gerekçesiyle barınma hakkı elinden alınan öğrenci, duruma itiraz ederek dilekçe verdi.

M.A, “Gözaltı sürecim boyunca yurda gitmem fiziksel olarak mümkün değildi. Üstelik tebligat yapılmadan böyle bir karar alınması hak ihlalidir” dedi. Dilekçesine karşılık, yetkililerden “28 Nisan sonrası iletişime geçin” yanıtı aldı. M.A. yaşadığı sürecin hukuka aykırı olduğunu belirterek adli ve idari yollarla hak arayışını sürdüreceğini ifade etti.


Etiketler: #öğrenci #karar #KYK yurdu

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