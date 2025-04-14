Bakan Tekin, Ülkü Ocakları ile MEB protokolünü savundu: 'Öğrencilerin kültürel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlıyor'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:51

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:51

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülkü Ocakları ile bakanlığı arasında imzalanan protokolü savundu.

Tekin, ilişkin CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in soru önergesine verdiği yanıtta, merkez ve taşra teşkilat birimlerince imzalanmış 2 bin 471 protokolün halen yürürlükte olduğunu, protokollerin öğrencilerin akademik, kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini katkı sağladığını ileri sürdü.

Öztürkmen, protokol imzalanan dernek ve vakıfların listesinin açıklanmasını talep etti.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYORMUŞ!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokole ilişkin yazılı soru önergesine yanıt veren Tekin, "Halihazırda Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerince imzalanmış 726, taşra teşkilatı birimlerince imzalanmış 1745 protokol yürürlüktedir. Bu protokoller aracılığıyla öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Soru önergesine konu vakıf ile imzalanan protokol, yaygın eğitim faaliyetlerini içermekte ve tüm illeri kapsamaktadır" ifadesini kullandı.

"MEB, PROTOKOL İMZALADIĞI DERNEK, VAKIF VE ŞAHSIN LİSTESİNİ AÇIKLAMALI"

Tekin'in yanıtını değerlendiren Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

"MEB, vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşlarla toplam 2 bin 471 protokol imzalamış. MHP’nin gençlik örgütü Ülkü Ocakları ile imzalanan protokol bunlardan yalnızca biri. Üstelik Bakan Tekin, ‘Ülkü Ocakları ile imzalanan protokolün yaygın eğitim faaliyetlerini kapsadığını ve tüm illerde yürütüldüğünü’ itiraf ediyor. Ülkü Ocakları, Milli Eğitim’in protokol imzaladığı 2 bin 471 kuruluştan yalnızca biri.

Peki, kalan 2 bin 470 vakıf ve dernek hangileri? Bu soruyu son bir yıl içinde en az 5 kez yazılı önergesi şeklinde sordum. Ancak hiçbirine yanıt alamadım. Milli Eğitim, protokol yürüttüğü derneklerin adını neden sır gibi saklıyor? Bunların arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gibi güzide kuruluşlarımızın olmadığını yine gelen yanıttan anlıyoruz.

Cemaat ve tarikat vakıflarıyla yürütülen protokollerle, okullara sokulan tarikat elemanlarıyla, ÇEDES gibi gerici projelerle Milli Eğitim sistemimize adeta sabotaj yapılmaktadır. Milyonlarca veli, 'Çocuklarımız, okullarda kimlere emanet' kaygısı içinde. Bakan Yusuf Tekin, derhal Milli Eğitim’in protokol imzaladı 2 bin 741 dernek, vakıf ve şahsın listesini açıklamalıdır. Milyonlarca ailenin ve kamuoyunun bu bilmeye hakkı vardır."