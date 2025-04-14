Hasan Âli Yücel Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve mezunları öğretmenlerine destek için toplandı: ‘Bu dersten kaçılmaz’

Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:20

Güncelleme: 14.04.2025 - 18:23

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı. Köklü liseler öğrencileri ve mezunlarıyla beraber söz konusu atamalara tepki gösterdi. O liselerden biri de Ankara’daki Hasan Âli Yücel Sosyal Bilimler Lisesi oldu. 10 Nisan sabahında 13 öğretmene norm fazlası oldukları, il emrine atandıkları ve ‘artık okulla ilişiğiniz kalmadı’ mesajları iletildi.

‘ÖĞRETMENİME DOKUNMA’

Mezunlar ve öğrenciler ‘öğretmenime dokunma’ çağrısında bulundu. Mezunlar bugün tayini alınan öğretmenlerini ziyarete geldiklerini bildirerek okula girdi. Okulda bulunan lise öğrencileri de oturma eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler, andımızı okudu. Okul müdürü ve yardımcısı gelen mezunları kapıda karşıladı. Müdür, “yanlış bir tepki verildiğini ve olması gerekenin yapıldığını” iddia etti. Oturma eylemi yapan öğrencilere katılmak isteyen mezunlara başta izin verilmedi.

Daha sonra ‘öğretmenime dokunma’ çağrısına destek vererek orada bulunan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, öğrencileri bir araya getirdi. Mezunlar, öğrencilere üniversite deneyimlerini aktardı. ‘Bu dersten kaçılmaz’ yazılı pankart açan mezunlar, okulda bir açıklama yaptı. Öğretmenlerine sahip çıkan mezunlar, “Hasan Ali Yücel’in ismini hakkıyla taşıyan bu kurumun ruhu, bizlerin birey olma sürecine doğrudan katkı sağlayan kıdemli öğretmenlerimizin eseridir” dedi.

CHP’Lİ YAMAN: ‘ONLARIN YANINDAYIZ’

Yaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Haftaya maalesef yeni bir hukuksuzlukla başlıyoruz. Türkiye’nin tüm illerindeki proje okullarında bazı öğretmenler, kendilerine gelen mesajlarla görevlerinden uzaklaştırıldılar. Farklı göreve getirilecekleri, bu okullara farklı öğretmenlerin geleceği duyuruldu. Birçok öğrenciden ve veliden mesaj aldım. Bu okul da söz konusu mesajlarla çağırıldığım okullardan biri. Öğrenciler, mezunlar ve veliler bu okulda haklı bir direniş sergiliyorlar. Bu haklı direnişlerinden anladığımız kadarıyla öğretmenlerini geri istiyorlar. Bu öğretmenler, bu kurumların kültürünü nesilden nesile taşıyan kurumun en değerli öğretmenlerinden.

İş barışını bozan, geride kalanların kriterleri nedir, gönderilenlerin kriterleri nedir belli olmayan bu uygulamanın derhal son bulmasını, öğretmenlerin geri iade edilmesini talep ediyoruz. Kasım ayında emekliliği gelecek bir öğretmen, gözleri dolarak ‘Buradan öğrencilerimle ve öğretmen arkadaşlarımla vedalaşarak gitmek isterdim’ dedi. Bu haksızlığa, itirazımız var. Bu direniş devam ediyor ve biz de onların yanındayız.”

MÜDÜR TOPU BAKANLIĞA ATTI

Okuldan ilişiği kesilen bir öğretmen, okulun müdürü ile sözlü tartışma yaşadı. Tayini istenen öğretmenlerin müdür tarafından belirlendiğini, hiçbir kıstas olmadığını, tamamen keyfi belirlendiğini belirtti. Hiçbir ön bilgilendirme yapılmadığını söyleyen mağdur öğretmen, kitap yazdığını, projeler yaptığını, okula çok emek verdiğini belirtti. Okulun müdürü ise topu bakanlığa atarak prosedürün böyle olduğunu, listelerin MEB tarafından belirlendiğini söyledi.