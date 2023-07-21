Öğrencinin makarnasına da göz diktiler... KYK bursları nasıl eridi?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 13:53

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:22

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, öğrenci menüsü salçalı makarna üzerinden KYK kredi ve burs ücretlerini değerlendirdi.

"ÖĞRENCİ BURSUYLA 90 PAKET MAKARNA ALINABİLİYOR..."

Burs ve kredilerin enflasyon karşısında pul olduğunu belirten Gökçek, şunları kaydetti:

“Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu 1250 TL. Güncel burs miktarı ile ise yalnızca 90 paket makarna alınabiliyor.”

"İKTİDAR GARİBAN ÖĞRENCİNİN SOFRASINDAN ÇALDI"

CHP’li Ali Gökçek, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında, öğrenci menüsü salçalı makarna ve yoğurt menüsünün maliyetini hesapladı. Buna göre; 2018 yılında 470 TL’lik KYK bursuyla 209 paket makarna, 41 adet yoğurt, 42 adet domates salçası, 49 adet ayçiçek yağı alınıyordu. 2023 yılında ise burs miktarı 1250 TL’ye çıkmasına rağmen, alım gücü düştü. Buna göre KYK bursuyla alınabilenler 90 paket makarna, 21 adet yoğurt, 22 adet salça ve 26 adet ayçiçek yağına düştü.

Gökçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“On binlerce üniversite öğrencisinin tek geçim kaynağı KYK’dan aldıkları burs ve krediler. Özellikle ailelerinden ayrı başka bir şehirde yaşayan öğrenciler için bu burslar hayati bir öneme sahip. Ancak AKP’nin ekonomiyi iflas ettiren politikalarının sonucunda son 5 yılda öğrencilerin alım gücünde büyük bir düşüş yaşandı. Enflasyon karşısında öğrenci kredi ve bursları eridi. İşçinin, emeklinin, memurun sofrasının da tadı kalmadığı gibi öğrencilerin sofrasının da beti bereketi kalmadı. AKP iktidarı gariban öğrencinin sofrasından 119 paket makarnasını, 20 adet yoğurdunu, 20 adet salçasını, 23 adet ayçiçek yağını çaldı.”