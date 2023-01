AKP sözünü tutmadı, KYK borcu üçe katlandı: Hesaplar bloke edildi

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlularının ana borç dışındaki tüm faizlerinin silindiğine ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı torba kanun içinde yer alan 7. madde hükümlerinin de uygulanmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın takibine düşen KYK borçlularının hesaplarına bloke ve haciz işlemlerinin devam ettiği öne sürüldü.

Borçluların yasa gereğince maaş hesaplarına haciz ya da bloke uygulaması yapılamamasına karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hesaplara da bloke getirildiği, blokeleri kaldırmak üzere vergi dairelerine giden KYK borçlularına borç yapılandırması uygulandığı, borç yapılandırması talep formu imzalayanların borçlarına bu kez de tecil faizi eklenerek ana borç miktarının yaklaşık 3 hatta 4 katına kadar çıktığı iddialar arasında.

"HER ŞEY ARAPSAÇI"

CHP Sinop Milletvekili ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Barış Karadeniz, “KYK mağdurlarının sorunlarının çözüldüğünün” yalnızca aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi. Karadeniz, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede her gün onlarca mağdurun kendilerine ulaştığını belirterek “Kameralar karşısında Erdoğan şova devam ediyor, gençlik ve spor bakanı ayrı telden çalıp, maliye bakanı ise apayrı telden oynuyor. Tek adam döneminde her konuda olduğu gibi her şeyi arapsaçına döndürmeyi başardılar” dedi.