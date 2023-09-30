Öğrencisine cinsel istismar bulunmuştu... Tekvando antrenörüne 'iyi hal' indirimli ceza!
Ankara'da tekvando antrenörü Serkan B. (48) öğrencisi Ş.N.E. (17) adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygulanarak 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tekvando antrenörü Serkan B., 2021 yılının eylül ayında grup derslerini aksatan öğrencisi Ş.N.E.'ye arkadaşlarına yetişebilmesi için özel ders alması gerektiğini söyledi.
Serkan B., özel derse gelen öğrencisine koridorda ve odasında cinsel istismarda bulundu. Ş.N.E.'nin durumu okulda öğretmenlerine ve ailesine anlatmasının ardından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan Serkan B., savcılıktaki ifadesinde Ş.N.E. ile yaklaşık 7-8 defa ders yaptıklarını ve hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmadığını iddia etti. İfadesi alınan Serkan B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sonunda Serkan B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında Ş.N.E.'nin olay anında aldığı ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Bunun üzerine Serkan B. tutuklandı.
İYİ HAL İNDİRİMİ
Karar duruşmasında tutuklu sanık Serkan B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık son savunmasında asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti Serkan B.'ye önce eylemini eğitici faaliyette bulunurken birden fazla gerçekleştirdiği gerekçesiyle üst sınırdan 15 yıl hapis cezası verdi.
Bu ceza sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 12,5 yıla düşürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Süresiz başkanlık!
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- Bu saatlere dikkat! Marmara için kuvvetli yağış uyarısı