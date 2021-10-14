Öğrencisini döverken görüntüleri çıkmıştı: Valilikten açıklama
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisini döven öğretmen, Valilik tarafından görevden alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni M.Y., ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle bir lise öğrencisine vurmaya başladı.
Sınıftaki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından öğretmen M.Y.’ye çok sayıda kişi tepki gösterdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yaşananların ardından Gaziantep Valiliği, tepkiye yol açan öğretmenin görevden alındığını duyurdu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada İlimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir.”
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