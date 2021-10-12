Emniyet'te şiddet iddiası: Dayak sonrası sürgün edilen polis intihara kalkıştı

12 Ekim 2021 Salı, 15:53

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin, Kahramankazan'da bulunan karakolda bir polis memuruna şiddet uyguladığı iddia edildi.

İddiaya göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan Muhammed Arslan, 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere görevi gereği 'Kimsiniz?' diye sordu.

Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, aracın içindeki kişi Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'ydi. Araçtan inen V.'nin Arslan'a ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diye bağırdığını ve cinsiyetçi birçok küfür sarf ettiğini söyleyen kaynaklar, bunların şikayet tutanağında da yer aldığını belirtti.

Habere göre polis memuru Muhammed Arslan, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alırken, raporda, kendisine şiddet uygulandığı da kanıtlanıyor. Şikayet tutanağında da 'anlatılan olayda birçok görgü şahidi de var' ifadesi yer alıyor.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Muhammed Arslan ve avukatı, verdikleri dilekçede İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin hakaret, şiddet ve tehditte bulunduğunu belirtti. Fakat savcı 'olayın soruşturulmasına gerek yok' dedi.

SÜRGÜN EDİLİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Darp edilen polis memuru Muhammed Arslan, Gaziantep'in Nizip ilçesine sürgüne gönderildi.

Yaşanan tüm sürecin ardından Muhammed Arslan, emniyet müdür yardımcısından gördüğü mobbing ve şiddetin karşılıksız kalmasına dayanamadığını ve haksızlığa uğradığını belirttiği bir not bırakarak intihara kalkıştı.

Olayın ardından Arslan'ın silahı alındı ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

POLİSLİK HAYATINI BİTİRİYORLAR

Habere göre, 21 Eylül'de Muhammed Arslan için 'Polislik yapamaz' raporu hazırlandı. Şu anda silahsız şekilde görevini yapan Arslan'a bu rapor tebliğ edildiğinde polislik hayatı da bitmiş olacak.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Gündem haline gelen iddiayla ilgili yanıt bekleyen sorulara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"12 Ekim 2021 tarihinde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan “Ankara'da bir Emniyet Müdür Yardımcısı ile bir Polis Memuru arasında geçen olay” ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Bahse konu olayın, 26.11.2020 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu; dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği, ayrıca konu ile ilgili olarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19.03.2021 tarihinde KVYO (karar verilmesine yer olmadığına) kararı verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir."



