‘Öğrenciyi iten müdür’ 5 Aralık’ta yargı önünde

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otizmli bir öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenden itilmesiyle ilgili davanın tarihi netleşti.

Müdür, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçlamasıyla 5 Aralık 2025’te hâkim karşısına çıkacak. Olay, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla büyük tepki topladı. Şüpheli müdür tutuklandı.

Cumhuriyet’e konuşan otizmli öğrenci B.U.U’nun annesi D.Y., “Olay günü oğlum koşarak eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi, kolunu ve kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Müdür beni merdivenlerden aşağı fırlattı’ dedi. Müdürü aradım telefonunu açmadı. Müdür yardımcılarını aradım, olaydan haberleri olmadığını söylediler. Okula gidip jandarmayı çağırdım. Kamera görüntülerini müdür yardımcısı ve öğretmen gösterdi, ben de videoyu kaydettim. Jandarma geldikten sonra işlem yapıldı. Müdür açığa alındı ve savcılıkta soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.