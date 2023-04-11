Öğretim üyesinden AKP'li kadın siyasetçilere 'cehennem'li tehdit

Yayınlanma: 11.04.2023 - 18:50

Güncelleme: 11.04.2023 - 18:50

Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef gösterdi.

Üç siyasetçinin fotoğrafını paylaşaran Sofuoğlu, "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

Listenin neresinde olurlarsa olsunlar,

Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile,



Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar... https://t.co/ebjw7Y0tQz pic.twitter.com/kdQ9z3Ayo9 — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) April 11, 2023

ÖZLEM ZENGİN: BU TEHDİT DEĞİL DE NEDİR?

AKP'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun paylaşımı için "Bu tehdit değil de nedir? Ben Elhamdülillah Müslümanım. Şu an abdestli, oruçluyum ve cennete kimin gideceğine de Allah'ın karar vereceğine iman etmiş bir insanım. Bunlar AKP'li falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler. Ben AKP'nin inşasından beri varım ve başka hiçbir partide de çalışmadım. AKP var olduğu sürece de başka bir partide olmayacağım" dedi.