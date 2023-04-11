Öğretim üyesinden AKP'li kadın siyasetçilere 'cehennem'li tehdit
Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma sürecinde karşıt görüş olarak kadınları koruyan 6284 sayılı kanuna destek verdiği için hedef gösterilen AKP'li Özlem Zengin'e bir tehdit de Ebubekir Sofuoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından AKP Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Bakan Derya Yanık ve Zengin'in fotoğraflarını paylaşan Sofuoğlu, 'cehennemli' tehditte bulundu.
Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef gösterdi.
Üç siyasetçinin fotoğrafını paylaşaran Sofuoğlu, "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.
Listenin neresinde olurlarsa olsunlar,— Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) April 11, 2023
Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile,
Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar... https://t.co/ebjw7Y0tQz pic.twitter.com/kdQ9z3Ayo9
ÖZLEM ZENGİN: BU TEHDİT DEĞİL DE NEDİR?
AKP'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun paylaşımı için "Bu tehdit değil de nedir? Ben Elhamdülillah Müslümanım. Şu an abdestli, oruçluyum ve cennete kimin gideceğine de Allah'ın karar vereceğine iman etmiş bir insanım. Bunlar AKP'li falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler. Ben AKP'nin inşasından beri varım ve başka hiçbir partide de çalışmadım. AKP var olduğu sürece de başka bir partide olmayacağım" dedi.
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