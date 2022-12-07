İYİ Parti'den Ebubekir Sofuoğlu'na çok sert tepki: Sapık bir şerefsizin üniversitelerimizde ne işi var?
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'te İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırısını "Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin" diyerek alkışladı. Sofuoğlu'na İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Sapık bir şerefsizin üniversitelerimizde ne işi var? Gereğini acilen yapın” çağrısında bulundu.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu Meclis’teki yumruklu saldırısını destekleyen sözlerine İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.
Sofuoğlu, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın TBMM'de İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşaAllah..." ifadelerini kullanmıştı.
"GEREĞİNİ YAPIN"
Bu skandal paylaşım üzerine İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır “Bu insan müsveddesi çakma fesli bir üniversite hocası. Üstelik üniversitelerin fuhuş yuvası olduğunu iddia edecek kadar ahlaksız bir zihniyette. Peki ya sapık bir şerefsizin üniversitelerimizde ne işi var? Gereğini acilen yapın” çağrısında bulundu.
"UTANÇ DUYUYORUM"
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan da yaptığı açıklamada tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"Bu ahlaksız müptezel ile aynı şehirde yaşamaktan, şehrimin üniversitesinde görev alıyor olmasından utanç duyuyorum. Hayata kalp pili ile tutunan, tüm Trabzonluların çok sevdiği Vekilimize yapılan saldırı için yorumuna bak. Ecdat geleneğiymiş!!! Senin ecdadınız kim?"
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