Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:32

Kabine Toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile öğretmen atama tarihi, sayısı ve kadro-branş dağılımı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 öğretmen atama takvimi ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret ederek nihai açıklamanın Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacağını belirtmişti.

ÖĞRETMEN ATAMA SAYISI VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.