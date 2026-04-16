Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan 10 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırıda kaybettiğimiz öğretmen Ayla Kara'nın öğrencilerini korumak için onların üzerine kapaklanıp siper olduğu öğrenildi. Peki, Öğretmen Ayla Kara kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara kaç yaşında?

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA ÖLEN ÖĞRETMEN AYLA KARA KİMDİR?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 55 yaşındaki Ayla Kara, görev yaptığı okulda matematik öğretmeniydi.

Öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.