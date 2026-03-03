Öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetmişti: Çekmeköy'deki saldırıya yayın yasağı getirildi!

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B., yanında getirdiği bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı.

Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli soruşturma başlatıldığını ve ‘sorumluların hesap vereceğini’ duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı da idari yönden inceme ve soruşturma başlatıldığını, müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Eğitim sendikalarından peş peşe tepkiler yükselirken, öğretmenler, hayatını kaybeden meslektaşları ve okulda şiddete karşı iş bırakma kararı aldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan aynı okulda geçen yıl yaşanan bir başka bıçaklanma olayında Fatma Nur Çelik’in “Can güvenliğimiz yok” dediği ve disiplin kuruluna saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin ismini de verdiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinden “eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçesiyle yayın yasağı talep edildi. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek aynı gerekçeyle yayın yasağı kararı verdi.