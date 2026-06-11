Öğretmen Irmak Ayşe Koparan, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’da 7 Haziran’da yaşadığı evde ölü bulunan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan için Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi’ndeki Sultan Abdülhamit Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Koparan’ın annesi Sultan Kocabıyık, babası Mustafa Koparan, kardeşleri; Raziye Türen, Rabia Bayraklı, yakınları, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sercan Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, meslektaşları ve yurttaşlar katıldı.

Helallik alınmasının ardından Koparan’ın naaşı, dualar eşliğinde Ayrancılar Yeni Mezarlığı’na götürülerek, toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde camiye getirilen Eğitim-Bir-Sen’e ait çelenk, Irmak Ayşe Koparan’ın bazı yakınlarının tepkisi üzerine cami avlusundan çıkarıldı. Daha sonra sendika temsilcilerince çelenk yeniden tören alanına getirildi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu’nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran’da Abide Mahallesi Bey Sitesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari inceleme yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedilmişti.

Soruşturma sürerken, öğretmeni mobbinge maruz bıraktığı iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri görevden uzaklaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı" ifadelerini kullanmıştı.