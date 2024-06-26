Öğretmen semineri ne zaman, saat kaçta? Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?
Öğretmen seminerleri Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarını bulundukları illerde yapabilmelerine imkân tanıdı. Peki, Öğretmen semineri ne zaman, saat kaçta? Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?
Öğretmen seminer yerleri tercih edilen ilçelere göre belirlenen okullarda gerçekleştiriliyor. Program dahilinde uygulanacak olan öğretmen seminerlerinde son gün ise kurul (komisyon) çalışmaları yapılacak. Peki, Öğretmen semineri ne zaman, saat kaçta? Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlenerek öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasının hemen ardından Kurban Bayramı başladığından il dışına çıkan öğretmenler için de kolaylık sağlandı. İdari tatil olması nedeniyle program 5 gün uygulanacak. Öğretmen seminerleri 28 Haziran'da sona erecek.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA?
Öğretmen seminerleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecektir.
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