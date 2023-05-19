2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Öğretmenevinde şüpheli ölüm: Genç müdür yardımcısı kadın evinde ölü bulundu

Hakkâri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk, evinde ölü olarak bulundu. Ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:25
Öğretmenevinde şüpheli ölüm: Genç müdür yardımcısı kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre olay, Sümbül Mahallesi’ndeki Tekser Konutları'nda meydana geldi. Hâkkarili olan ve tek başına ikamet eden Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk’ten ailesi ve arkadaşları haber alamayınca polis ekiplerine bilgi verdi.

Eve giden polis ekipleri, Altürk’ü hareketsiz bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından genç öğretmenin cenazesi Hâkkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekar olan Müdür Yardımcısı Altürk’ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


hakkari Soruşturma Öğretmenevi

İlgili Haberler

Kayıp ilahiyat öğrencisi Bekir'in şüpheli ölümü: Darp izine rastlandı

Kayıp ilahiyat öğrencisi Bekir'in şüpheli ölümü: Darp izine rastlandı
Polis lojmanında şüpheli ölüm: Güzellik salonu işletmecisi yaşamını yitirdi, komiser yardımcısı açığa alındı

Polis lojmanında şüpheli ölüm: Güzellik salonu işletmecisi yaşamını yitirdi, komiser yardımcısı açığa alındı
Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünün ardından Karabük'te korkunç iddia: Fuhuş çetesi mi var?

Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünün ardından Karabük'te korkunç iddia: Fuhuş çetesi mi var?

En Çok Okunan Haberler