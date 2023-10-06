Öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Kahramanmaraş’ta öğretmeni okul önünde darpbeden veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu’nda görev yapan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil, iddiaya göre okulda yaramazlık yapan bir öğrenciyi uyardı.
Duruma sinirlenen aile ise öğretmenle konuşmak için okul önüne gitti. Karı-koca çift, öğretmen Ferhat Pakdil’i görür görmez darp etmeye başladı. Darp sonucu bileği kırılan ve başından darbeler alarak yaralanan Pakdil, kendisini darp eden karı-koca hakkında suç duyurusunda bulundu.
TUTUKLU YARGILANACAK
Dün gözaltına alınan erkek veli A.A. adliyeye sevk edilirken, konu ile ilgili gerçekleştirilen davada mahkeme, A.A.’nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti