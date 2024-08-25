Öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:47

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde öğle saatlerinde yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.