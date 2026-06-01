Öğretmenler, bakanlığa 7 Haziran’a kadar süre verdi: ‘Dönüş alamazsak 14 Haziran’da eylem yapacağız’

Atama hakları için yaklaşık iki yıldır mücadele eden bin 611 mülakat mağduru öğretmen ile özel okul öğretmenleri, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binası önünde eylem yaptı.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, özel sektöre bağımlı hale getirilmelerine, KPSS’den yüksek puan almalarına karşın mülakatlarda verilen düşük puanlarla elenmelerine, düşük ücretlere, tutulmayan sözlere ve verilmeyen özlük haklarına karşı ses yükseltti.

Eylemcilere, Emek Partisi, Halk Evleri, Emekçi Hareket Partisi ve HKP örgütleri destek verdi. Eylemde “Mücadele dersini öğretmenler veriyor, mülakat dendi hakkımız yendi” sloganları atan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, AKP Ordu Milletvekilgi Mahmut Özer, AKP İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın görsellerinin bulunduğu, “Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın” yazılı pankartlar tuttu.

‘TOPLANTI ERTELENDİKÇE ERTELENDİ’

Eylemde katılımcılar adına basın açıklamasını Fatmanur Taşkın yaptı.

Taşkın, “Taban maaş kanunu tekrar gelsin, süresiz sözleşmelerle çalışalım, eğitim iş koluna alınalım ve kamudaki meslektaşlarımızla özlük haklarında eşitlenip mesleki itibarımızı geri kazanalım istiyoruz. 2023 KPSS’ye girmiş bin 611 öğretmen, sınavda derece yapmış iken 2023 seçimlerinde mülakatlar kaldırılacak sözü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği halde uygulanan mülakatlarda, iller ve komisyonlar arası dengesiz ve afaki puan farkları adaletsizliği yüzünden atanma hakkımız elimizden alındı” dedi.

İstekleri karşısında yetkililerden iddialı sözler aldıklarını söyleyen Taşkın, “Sendikamıza, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2025 tarihli bir toplantı daveti yapıldı. Ancak bu toplantı önce Kamu Çerçeve Protokolü yoğunlukları, sonra da MESS süreci yoğunlukları gerekçe gösterilerek ertelendi. Üzerinden neredeyse bir sene geçmesine ve defalarca kez kurmaya çalıştığımız temaslara rağmen bir daha herhangi bir dönüş almadık” ifadelerini kullandı. Verilen sözlerin bireysel olmadığını, devlet tarafından verildiğini vurgulayan Taşkın, “Özel sektör öğretmenlerine verilen devlet sözü tutulmadı. Kendi verdiğiniz devlet sözünü çiğneyerek, devletin sözüne olan itibarı iki paralık etmeyin! Devlet, vatandaşına verdiği sözü tutmakla mükelleftir” tepkisini gösterdi.

‘HAKLI OLMAK DEĞİL, HAKLARIMIZI ALMAK İSTİYORUZ’

Mülakat mağduru öğretmenler olarak milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerden “Biz size hak veriyoruz, hakkınızı almanızı da istiyoruz ama Bakanlık ve Bakan istemiyor” yanıtını aldıklarını belirten Taşkın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle sorunları çözmek istemesine karşın bu kez de AKP kanadının “Size hakkınızı verirsek herkes ister” söylemleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Taşkın, “Eğitimin piyasalaşmasına açılan alan, özel sektör öğretmenlerinin insanca koşullarda ve itibarlı şekilde çalışmalarına açılmadı. Patronlar servetini büyütüp holdingleşirken, öğretmenler aile evine dönmeye, daha küçük ve güvensiz evlere geçmeye, ek işlerde çalışmaya ya da mesleği bırakmaya başladı. Öğretmenlerin umutları ve gelecekleri çalındı. ‘Karşılanabilir taleplerimiz var’ dedik, ‘Haklısınız’ dediler. Biz ‘Haklısınız’ sözünü duymaktan bıktık. Biz haklı olmak değil, haklarımızı almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK, ENGELLEYİCİ KONUMUNU SÜRDÜRDÜ

Taşkın, “Taban maaş düzenlemesi 5580 sayılı Kanun’a eklensin; özel sektör öğretmenlerine sözü verilen toplantı yapılsın. Mülakat mağdurlarının hakkı olan atamalar verilsin” isteklerini yineleyerek, hükümetten karşılık alamadıkları takdirde 14 Haziran’da yüzlerce öğretmenle Ankara’da eylem yapacaklarını belirtti.

Öğretmenler, basın açıklamasının ardından istekleri kapsamında MEB Personel Müdürü Bülent Çiftçi ile görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, görüşmeden olumlu sonuç alınamadı.

Görüşmede, öğretmenler hükümet tarafından verilen sözleri anımsattı. Bakanlığın öğretmenlerin istekleri noktasında engelleyici olma konumunu sürdürdüğü öğrenildi. Öğretmenlerin bakanlık tarafına, 7 Haziran’a kadar sorunlara yönelik bir dönüş olmaması halinde 14 Haziran’da eylem yapacağını aktardığı da belirtildi.