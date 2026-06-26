Öğretmenler, direnişlerinde 12’nci günü geride bıraktı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu üyesi öğretmenler, Ankara’da eylemlerinin 12’nci, açlık grevinin ise 11’inci gününde direnişlerini sürdürdü. Öğretmenler dün sendika önünde sessiz direnişe devam ederken Meclis’te siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini de sürdürdü. Çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, öğretmenleri sendika önündeki direnişleri sırasında ziyaret ederek destek mesajı verdi. 28 Haziran’da Nato Zirvesi kapsamında başlayacak eylem yasağıyla birlikte görüşmeleri sıklaştıran öğretmenler, birkaç gündür yapılan görüşmelerden elde ettikleri izlenimlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde öğretmenlere çok farklı söylemlerde bulunulmadı. Öğretmenler, AKP Grup Başkanlığı’nın “Yapay zeka öğretmenliği 5 yıl içerisinde yok edecek, size haklarınızı verirsek diğer meslek kolları da haklarını isterler” gibi söylemleriyle karşı karşıya kaldı.

‘BASKI YAŞAMAK BİZİM TERCİHİMİZ DEĞİLDİ’

Açıklamada, “Taleplerimizin önündeki engeller tümden belirgin hale gelmiştir. Bu belirginliği ortaya çıkarmak için dahi abluka, gözaltı, şiddet, açlık, psikolojik baskı yaşamak elbette bizim tercihimiz değildi. TİS hakkı elinden alınan, torba iş koluna hapsedilen, gönüllü toplu görüşme mekanizmalarına sahip olmayan bir sendikanın muhataplarına ulaşma çabası ona bu yollardan geçme zorunluluğu dayatıyor. Bu noktada direniş, eylem, açlık grevi sürecimizi aslen sahip olmamız gereken haklardan mahrum olma halinin bir sonucu olarak görüyoruz” denildi.

AKP’DE ÇELİŞKİLER MEVCUT

Müzakere ve izlenimler noktasında vardıkları sonuçları açıklayan öğretmenler, muhalefet partilerinin tamamının, iktidar partisindeki vekillerin ise bir kısmının kendilerine destek olduğunu anlattı. Kalan çıkarımlar, maddeler halinde şöyle açıklandı:

“. Öğretmenlerin taleplerinin sadece öğretmenleri alakadar eden, özlük haklarına dair talepler olmadığı; bu taleplerin eğitimin geleceği adına da kritik bir yerde durduğu kamuoyu tarafından anlaşılmıştır.

. İktidar partisinin içerisinde öğretmenlerin talebini makul ve çözülmesi gereken bir noktada gören vekiller, bakanlıkta bu meseleyi tümden ret etmeyen bir tavır bulunuyor. Yine iktidar partisinde meseleyi bir öğretmen/eğitim meselesi olarak görmekten uzak piyasacı, patroncu, talebi ve hakkı bir şirket/holding yönetici aklıyla yorumlayan ve ütopik öngörülerle öğretmenliğin 5 yıl içerisinde tümden yok olacağını düşünen bir aklın varlığı eş zamanlı bulunmaktadır.

. Öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasının başka meslek gruplarına emsal teşkil etmesi ya da sermayeye müdahale olarak algılanacağını düşünenlerin öğretmenliğin sürüklendiği durumun hiçbir çalışma alanına benzemediğini fark etmediği açıktır.”

‘MESELEMİZİ NATO’DAN DEĞERSİZ GÖRÜYORLAR’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Ceylan Korkmaz, grev sürecin ve görüşmelere yönelik beklentilerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Korkmaz, “AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le yapılan görüşmede, siyasilerden daha sorumlu davranmalarını beklerdik. Bundan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık” dedi. Başta AKP’li vekiller olmak üzere diğer siyasilerle görüşmeye devam ettiklerini belirten Korkmaz, “Zor ve kritik bir aşamadayız açıkçası. Bu sürecin tam da NATO zirvesi öncesi dönemde çözülmemiş olması bizim için de zor geçiyor. Öğretmenlerin meselesinin NATO’dan önemsizmiş gibi tavırlarda bulunulduğunu, özellikle AKP iktidarı tarafından yapılan uygulamaları ve yasakları görüyoruz. Bunlara rağmen biz mücadelemizden ve direnişimizden geri adım atmayacağız” değerlendirmesini yaptı.