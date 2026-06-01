Öğretmenler odasında kamera tartışması: ‘Öğretmeni gözetim altına almak güvenlik değil, güvensizliktir’

Okullarda yaşanan şiddet olayları sonrasında okul bahçelerinin etrafına kamera yerleştirme kararı alındı. Buna karşın ‘merkezi sınav yapılacağı’ gerekçesiyle öğretmenler odasına kamera takma kararı alındı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuya ilişkin açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavların güvenliğini sağlamak için teknolojiden yararlanması gerektiğini söyleyen Özbay, “Ancak bu sınavın hemen öncesine gelecek biçimde ve sınavın bitiminde biten bir uygulama olmalıdır. Oysa kamera sistemlerini okula kuran firma ile okul yönetimlerinin tuttuğu tutanaklardan anlaşıldığına göre öğretmen odasına konulan kameraların kalıcı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü öğretmenler odasına takılan kameraların elektrik bağlantısının kesilmemesi gerektiği özel olarak okul yönetimine sözlü bildirilmekle kalınmamış kameranın elektrik bağlantısını sağlayan fişin çekilmemesi tutanak altına alınmıştır” dedi.

‘SUÇ İŞLEYECEK İNSAN OLARAK KABUL ETMEKTİR’

Kameraların sınav sonrasında öğretmenler odasından götürülmeyecek biçimde kurulmuş olması ve elektrik bağlantısının sürekli olacağının tutanak altına alınmasıyla bu uygulamada amacın, sınav güvenliği değil öğretmenlerin izlenmesi olduğunu ifade eden Özbay, “Öğretmenler görevlerini yaparken, ders dışında meslektaşlarıyla birlikteyken gözetlenecek suçlular ya da suç işleme ihtimali bulunan şüpheliler değildir. Öğretmen odasına sabit kamera konulması bu haliyle öğretmene, öğretmenlik mesleğine yapılmış açık bir saldırıdır. Çünkü öğretmenler odasının izlenmesi öğretmene güvenmemenin yanında onu sürekli suç işleyecek insan olarak kabul etmektir. Öğretmenler odası okulun beynidir. Orası özgür olmadıkça eğitim öğretimle ilgili hiçbir sorun okulda çözülemez. Çünkü öğretmenler odası öğretmenlerin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu, birbirlerine deneyimlerini aktardığı, derslerine hazırlık yaptığı, dinlendiği yerlerdir. Kamuoyu şunu bilmelidir: Öğretmenler odası merkezi sınavlarda sınav evrakının tutulduğu sınav odası değildir. Hiçbir zaman sınav evrakları, sınav öncesinde öğretmenlere sunulmaz. Öğretmenler bu evraklarla sınav saatleri içinde ilk defa ancak görevli oldukları sınıflarda/salonlarda karşılaşırlar. Dolayısıyla öğretmenler odasının uygulamada merkezi sınavla bir ilgisi yoktur” diye konuştu.

‘SAYIN BAKANIN ODASINDAN BAŞLAMALI’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'bu kameraların tıpkı YKS’de olduğu gibi ÖSYM’nin yaptığı biçimde sadece sınavla ilgili olacağını, sürekli kayıt yapan kameraların öğretmenler odasında olmayacağını' açıklaması gerektiğini belirten Özbay, “Ayrıca merkezi sınavlarda sınav evrakları sınav görevlilerince okula getirilmekte ve sınav öncesinde önceden belirlenen sınav odasında tutulmakta, öğretmenler odasında bulunmayan sınav evrakları için kameranın neden öğretmenler odasına kurulduğu konusunda Bakanlık açıklama yapmak durumundadır. Eğer bakanlık böyle bir uygulamaya başlayacaksa önce Sayın Bakanın ve bürokratlarının odasından başlamalıdır. Bakalım bu odalarda halkın, kamunun, çocuklarımızın ve eğitimin yararına mı çalışılıyor; yoksa eğitim sistemi belli yapılarla gizli ilişkiler üzerinden mi şekillendiriliyor? Çünkü asıl denetlenmesi gerekenler eğitim politikalarını belirleyenler, tarikat ve cemaatlerle protokoller imzalayanlar, eğitim sistemini çeşitli yapıların etkisine açanlardır. Öğretmeni gözetim altına almak güvenlik değil, güvensizliktir. Gerçek şeffaflık, yetkiyi kullananlardan başlar” ifadelerini kullandı.