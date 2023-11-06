Öğretmenler: Önlük değil, ikramiye istiyoruz

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:28

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:28

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bir genelge yayımlayarak okullarda öğretmenlerin önlük giymesini şart koşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “24 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edeceğiz” açıklamalarına bir tepki de Türk Eğitim Sen’den geldi.

İzmir’de PTT önünde toplanan Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler birer mektup yazarak önlük yerine ikramiye istedi.

Yazdıkları kanun teklifini ve mektubu İzmir milletvekillerine yollayan öğretmenler adına basın açıklamasını Türk Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı İrfan Toksoy okudu.

“ATATÜRK’ÜN ÖĞRETİLERİYLE GENÇ NESİLLERİ YETİŞTİRİYORUZ”

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım’ı büyük bir övünçle kutladıklarını aktarın İrfan Toksoy, “Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, Atatürk’ün öğretileriyle genç nesilleri yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir.

Tabii bizler sadece öğretmen değil; aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRETMEN MAAŞLARI İLE ANCAK İKİ CUMHURİYET ALTINI ALABİLMEKTEDİR”

Bu 24 Kasım’da “buruk” olduklarını anlatan Toksoy, “Çünkü; öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor, toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 22 bin 852 TL, 5/3 derecedeki bir öğretmen aylık 24 bin 319 TL, 1/4 derecedeki bir öğretmen aylık 25 bin 112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak iki Cumhuriyet Altını alabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÖNLÜK GİBİ SUNİ BİR TARTIŞMA İLE GÜNDEM MEŞGUL EDİLİYOR”

Ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek sözlerine devam eden ve ekonomik çaresizlik içinde olduklarını anlatan İrfan Toksoy, “Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘beyaz önlük’ hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise, eğitim çalışanlarının ‘öğrenci-veli şiddetine maruz kalma’, ‘liyakatsiz yönetici atamaları’, ‘tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları’, ‘ekonomik çaresizlik’, ‘adaletsiz uygulamalar’, ‘mesleki imaj zedelenmesi’, ‘kariyer sınavı’ gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk; ‘24 Kasım’da önlük değil, ikramiye istiyoruz’” dedi.

Sendika olarak düzenleme talep eden Toksoy, “Öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren Kanun Teklifi hazırladı. Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu Kanun Teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır.