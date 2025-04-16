Öğretmenler sürgün edildi: Mezun öğrenciler Atatürk şarkısını öğretti
İzmir'in köklü eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi’nde yaşanan öğretmen sürgünleri, veliler ve mezunlar arasında büyük tepkiye yol açtı.
Okulda imza kampanyası başlatılırken İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı öğretmenlerin hakları olduğu halde görevlerine devam ettirilmemesini doğru bulmadıklarını vurguladı.
Saraç, “Bu yanlış uygulamalar, 140 yıllık köklü bir okulun kültürünü ve başarılarını tehlikeye atmaktadır” dedi. Öte yandan İzmir Atatürk Lisesi 1984 mezunları ve öğrencileri, öğretmenleri için önceki gün birlikte yürüdüler.
Mezunlar, “Atatürk” şarkısını önce öğrencilere öğretti sonra birlikte söylediler: “Şu dağlar olmasaydı/ Çiçeği solmayasaydı/ Güzel İzmir ne yapardı?/ Atatürk olmasaydı./ Atatürk geldi.” Şarkının ardından da İzmir Atatürk Lisesi’nin marşını okudular.
Etiketler: #öğretmen #İzmir Atatürk Lisesi
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!