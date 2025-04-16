Öğretmenler sürgün edildi: Mezun öğrenciler Atatürk şarkısını öğretti

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:53

Okulda imza kampanyası başlatılırken İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı öğretmenlerin hakları olduğu halde görevlerine devam ettirilmemesini doğru bulmadıklarını vurguladı.

Saraç, “Bu yanlış uygulamalar, 140 yıllık köklü bir okulun kültürünü ve başarılarını tehlikeye atmaktadır” dedi. Öte yandan İzmir Atatürk Lisesi 1984 mezunları ve öğrencileri, öğretmenleri için önceki gün birlikte yürüdüler.

Mezunlar, “Atatürk” şarkısını önce öğrencilere öğretti sonra birlikte söylediler: “Şu dağlar olmasaydı/ Çiçeği solmayasaydı/ Güzel İzmir ne yapardı?/ Atatürk olmasaydı./ Atatürk geldi.” Şarkının ardından da İzmir Atatürk Lisesi’nin marşını okudular.